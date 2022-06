Violento frontale nell'Alto lago: quattro persone rimangono ferite

Violento incidente frontale nell'Alto lago di Como. Uno scontro frontale che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi questa mattina poco dopo le 8 al Trivio di Fuentes lungo la Strada Statale 36, nel tratto compreso nel territorio comunale di Gera Lario: per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Menaggio, giunti sul posto per eseguire i necessari rilievi, due auto si sono scontrate, per l'appunto, frontalmente.

Quel che è certo, comunque, è che è stata la Ford Fiserà nera a invadere la corsia opposta con il guidatore dell'altra auto che non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, quello di massima gravità, ma per fortuna le condizioni dei quattro feriti (due settantenni e due giovani poco più che ventenni) si sono rivelate meno serie di quanto inizialmente temuto. I feriti sono stati comunque trasportati tutti in ospedale in codice giallo, quello di media gravità: uno al Sant'Anna di Como in elicottero, due a Lecco in ambulanza e auto media e uno a Gravedona, sempre in ambulanza.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Como.