Incidente prima del tunnel del San Martino: code e incolonnamenti verso Lecco

Un incidente nella prima mattinata di sabato ha causato disagi alla viabilità lecchese. Il sinistro è avvenuto intorno alle 8.30 all'imbocco del tunnel San Martino lungo la carreggiata Sud della Strada Statale 36, interessando due auto che si sono tamponate.

Dalle prime informazioni raccolte, le due persone coinvolte non hanno subito conseguenze serie. Il traffico, però, ha subito pesanti riflessi: code e incolonnamenti si sono formati tra le 8.30 e le 9.30 in direzione Lecco, anche sulla Provinciale 72 ad Abbadia Lariana, per consentire le operazioni di soccorso: sul posto è intervenuta l'ambulanza del Soccorso degli alpini di Mandello, più la Polizia stradale per occuparsi dei rilievi. I mezzi sono stati rimossi intorno alle 9.30 e il traffico ha ripreso gradualmente a scorrere.

La situazione del traffico alle 9.15