Schianto frontale a Valbrona: ferite tre donne

Serio incidente nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio a Valbrona. Il sinistro, andato in scena a poca distanza tra le province di Lecco e Como, è avvenuto intorno a mezzanotte in via Roma, lungo la Strada Provinciale 46: due auto si sono scontrate frontalmente e l'impatto è stato violentissimo; sul posto, come riferito dai colleghi di QuiComo.it, sono arrivate in codice rosso tre ambulanze.

Scontro frontale a Valbrona

Ferita una donna di 32 e due di 61 anni. Dopo i primi soccorsi e le prime valutazioni dei sanitari intervenuti nessuna sembrerebbe in pericolo di vita. Sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco e al Fatebenefratelli di Erba dai volontari di Sos Canzo e di Lariosoccorso, entrati in azione insieme a un'autoinfermieristica, ai vigili del fuoco e ai carabinieri, gli ultimi incaricati di eseguire i rilievi del caso.