Scontro da paura alla Valletta all'alba: due giovani in ospedale

Violento scontro frontale nella mattinata di mercoledì 27 ottobre tra via Brusadelli, via XXV Aprile e via Barzaghi, a La Valletta Brianza, frazione di Rovagnate. Intorno alle 5.30 due ragazzi di 23 anni si sono scontrati all'altezza dell'intersezione a raso, distruggendo le rispettive autovetture e rendendo necessaria la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112). Sul posto si sono portati volontari della Croce Verde di Bosisio Parini e i volontari della Croce Bianca di Merate, oltre a un'autoinfermieristica, ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

Lo spavento

Fortunatamente lo scontro, nonostante l'arrivo del personale sanitario in codice rosso, non avrebbe causato più di un grosso spavento alle vittime: i giovani automobilisti sono stati trasferiti in codice verde presso l'ospedale "Mandic" di Merate per gli accertamenti del caso.