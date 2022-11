Auto e moto si scontrano sulla Briantea: a La Valletta arriva l'elicottero

Serio incidente auto-moto nella serata di martedì 29 novembre. Poco prima delle 18 una due e una quattro ruote si sono scontrate all'altezza dell'incrocio semaforico lungo la viscida Strada Provinciale 342 Briantea, nel pieno della frazione di Perego. Sul sinistro stradale indagano le forze dell'ordine giunte sul posto insieme ai volontari della Croce Rossa di Merate e al personale giunto a bordo dell'elisoccorso fatto decollare dalla base di Bresso (Milano).

I soccorsi

Secondo le informazioni riferite da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, il motociclista 34enne ha rimediato una frattura lacero contusa a un arto inferiore ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo utilizzando l'ambulanza. Il mezzo aereo, vista le condizioni non critiche dell'uomo, ha invece fatto rientro presso la base milanese. Chiaramente il traffico lungo la frequentata arteria ha subito dei notevoli rallentamenti.