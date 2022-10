Schianto auto-moto in Valsassina: gravissimo 17enne

La Valsassina torna a essere il teatro di un gravissimo incidente stradale, questa volta costato delle gravi ferite a un ragazzino. Poco prima delle 17.30 di sabato 8 ottobre la Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza - Areu ha allertato vari mezzi di soccorso per l'incidente avvenuto in via Fregera, strada che si trova nella zona industriale di Premana. In loco è giunto, dalla base di Villa Guardia (Como), l'elicottero della medesima Agenzia lombarda, inoltre sono stati chiamati a intervenire anche i volontari della Croce Rossa Valsassina della Piana di Balisio.

Stando alle prime informazioni riferite da fonti Areu, il 17enne alla guida della due ruote ha rimediato un grave trauma cranico facciale e uno a un trauma inferiore, che hanno reso necessario il trasporto in elicottero e l'accettazione in codice rosso presso l'ospedale "Alessandro Manzoni" di Lecco. I rilievi sono affidati ai carabinieri.