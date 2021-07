Incidente all'alba: giovane si ribalta con l'auto e finisce fuori strada

Rocambolesco incidente nella prima mattinata di lunedì sulla strada Provinciale 72 a Varenna.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 6.30 in Via Statale e ha visto protagonista un 26enne alla guida della propria vettura. Il giovane, per motivi ancora da accertare, forse anche in virtù dell'asfalto reso pesante dalle abbondanti piogge della notte e del giorno precedente, ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada, ribaltandosi.

La vettura ha terminato la propria corsa in un piccolo fossato a lato della Provinciale, dopo avere abbattuto una ringhiera. I soccorsi sono stati mobilitati in codice rosso: subito sul posto è giunta l'ambulanza con il personale del Soccorso Bellanese, coadiuvata da un'autoinfermieristica. Il 26enne è stato immobilizzato e trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco, dove è giunto in codice giallo: nella carambola ha riportato un politrauma e varie contusioni, ma per fortuna le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.