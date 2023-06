Sbatte contro un muro con l'auto, paura per un'anziana

Incidente in via dell'Asilo a Valmadrera nel primo pomeriggio di martedì 6 giugno. Poco prima delle 13 l'automobile guidata da un'anziana di 91 anni è andata a sbattere contro il muro posizionato a lato della carreggiata che, scorrendo a senso unico, porta verso via XXV Aprile: l'impatto ha causato il cedimento di una porzione del muretto, di conseguenza è stato necessario chiudere la strada per procedere con la messa in sicurezza.

La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in loco la polizia locale, i vigili del fuoco e i volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario: la donna, soccorsa in codice rosso, è stata portata in ospedale per il ricovero; una volta arrivata al pronto soccorso, è stata accettata in codice verde.