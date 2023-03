Scontro auto-moto in città, paura per un ragazzino

Serio incidente nel primo pomeriggio di sabato 11 marzo. Poco dopo le 15 un'automobile e una moto sono venute a contatto all'incrocio tra il lungolago e via Capodistria, a una manciata di metri dal chiosco di lungolario Piave. Uno scontro che ha fatto temere per le condizioni di un 19enne, ruzzolato a terra dopo l'impatto con la quattro ruote: la centrale operativa di Areu - Agenzia reginonale emergenza urgenza ha inviato in loco una squadra della Croce Rossa di Lecco e l'automedica, unitamente a una pattuglia della Polizia locale.

Il giovane, soccorso in codice rosso, è stato stabilizzato sul posto e trasferito con l'ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco: giunto in via dell'Eremo è stato ricoverato in codice giallo poco prima delle 16.