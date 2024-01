Incidente in via della Pergola: scontro tra auto, code in città

Incidente in via della Pergola. Intorno alle 11.30 due autovetture si sono scontrate all'altezza della trafficata strada che permette di raggiungere il rione di Maggianico o di collegarsi con le diramazioni della Strada Statale 36: un sinistro lieve, che non ha richiamato sul posto le squadre dei soccorritori, ma che ha generato delle lunghe code in direzione della principale arteria cittadina.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale, che hanno raccolto le testimonianze dei guidatori e hanno gestito la viabilità per il tempo necessario.