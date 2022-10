Lecco, la settimana parte in salita. Scontro a Belledo, subito code

Un incidente ha inaugurato la nuova settimana lecchese. Poco dopo le 8 di lunedì 24 ottobre, infatti, due autovetture si sono scontrate all'incrocio tra via del Roccolo e via Risorgimento, nel rione di Belledo. Un tamponamento tra due utilitarie che fortunatamente non ha generato feriti, ma che ha danneggiato gravemente uno dei due veicoli e ha causato serie conseguenze per la viabilità.

La zona, infatti, è interessata ogni giorno da un notevole traffico veicolare, accentuato dalla giornata piovosa, e in tanti hanno dovuto improvvisare dei percorsi alternativi per aggirare il sinistro, avvenuto esattamente al centro dell'incrocio regolato dai semafori. Rilievi affidati dalla Polizia locale.