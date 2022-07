Sbanda con l'auto e rimane incastrato: intervengono i pompieri

Intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio di venerdì 29 luglio. Intorno alle 19 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, ha inviato mezzi e personale di soccorso in via Ugo Foscolo, nel rione di Castello: un uomo di 48 anni è rimasto incastrato nella propria autovettura a causa di un incidente autonomo avvenuto poco prima del viale alberato: sul posto si è portata un'autopompa serbatoio del Comando provinciale di Lecco con cinque Vigili del fuoco per estrarre l'uomo.

Soccorsi e ricovero

In loco sono giunti anche i volontari del Soccorso Centro Valsassina d'Introbio: una volta estratto l'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario, che l'ha successivamente trasferito in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.