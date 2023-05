Incidente in viale Adamello. Intorno alle 14 di lunedì 15 maggio due automobili si sono scontrate all'altezza dell'incrocio - regolato dal semaforo - tra via Oslavia, viale Adamello, via Mentana e via dei Partigiani, nel rione di San Giovanni di Lecco. I due mezzi, per cause in corso di accertamento, sono venute a contatto lateralmente: al posto del guidatore di una delle due utilitarie è scoppiato l'airbag, ma stando a fonti Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza non sarebbe stato necessario inviare dei mezzi di soccorso in favore delle persone a bordo dei mezzi.

Chiaramente il traffico veicolare ha risentito del sinistro stradale, avvenuto all'interno di uno snodo viabilistico parecchio freuquentato.