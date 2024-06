Incidente auto-moto a San Giovanni: strada chiusa

Incidente nel tardo pomeriggio di Lecco. Poco prima delle 18 di venerdì 7 giugno un'automobile e una motocicletta si sono scontrate a San Giovanni, all'altezza dell'incrocio tra via Orlando Sora e la più frequentata viale Adamello: la chiamata al Nue 112 ha generato l'invio sul posto in codice giallo, da parte dell'Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, dei sanitari in forza alla Croce Rossa Valsassina.

Secondo le informazioni raccolte, nel sinistro stradale sono stati coinvolti il giovane di 16 anni alla guida della due ruote e un altro ragazzo di 28 anni. Stabilizzato sul posto, il minorenne è stato trasferito in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia locale di Lecco: via Sora è stata momentaneamente chiusa vista la presenza dell'automobile e dei detriti sul fondo stradale, tutti provenienti dalla moto.

Durante la mattinata una giovane era stata investita a una manciata di metri, in via Gorizia.