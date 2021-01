Incidente in viale Tonale: si scontrano due auto, quattro persone coinvolte

Due Doblò sono venuti a contatto all'altezza dell'incrocio con via Cernaia: tra i coinvolti, senza ferite, anche due bambini

Incidente tra due Fiat Doblò durante l'ora di punta del traffico lecchese. Alle 7.55 di venerdì 22 gennaio due mezzi a marchio italiano si sono scontrati all'altezza dell'incrocio a raso, regolato dal semaforo, tra viale Tonale e via Cernaia: quattro le persone coinvolte, tra cui un bambino di otto anni e una bambina di dieci anni; le altre due sono donne di quarantatrè e quarantacinque anni.

Sul posto la Stradale

Sul posto si sono portati i volontari della Croce Rossa Valsassina, che non hanno trasportato nessuna delle persone coinvolte e hanno fatto rientro alla base una volta appurate le buone condizioni fisiche. In loco sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso, tramite cui ricostruiranno la dinamica del sinistro, e hanno regolato l'intenso traffico; lunghe code si sono formate in ambo le direzioni.

