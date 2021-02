Brutto incidente tra furgone e microcar in via Capodistra: due persone coinvolte

Entrambi i guidatori dei mezzi sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso

Violento sinistro nella tarda mattinata di martedì 23 febbraio all'intersezione tra via Capodistra e via Gabriele D'Annunzio, nel cuore del rione di Santo Stefano. Intorno alle 11.45 una Smart, diretta verso viale Turati, e un furgone, che probabilmente stava uscendo dallo stop, sono quasi venuti a contatto e, nel deviare le rispettive traiettorie, entrambi sono finiti contro il muro del palazzo.

Guidatori in ospedale

Di notevole entità l'impatto dei due veicoli contro l'angolo dell'immobile: ad avere la peggio, tra i due guidatori, è stato l'autista del furgone, mentre la 76enne alla guida della microcar ha lasciato l'abitacolo sulle sue gambe, pur aiutata dal personale di soccorso giunto sul posto, ed è stata trasferita in ospedale in codice verde. Diversamente, l'uomo è stato estratto dall'abitacolo dalle squadre dei Vigili del Fuoco che sono state inviate dalla centrale operativa di Areu e temporaneamente adagiato sull'asfalto, protetto da una coperta isotermica, in attesa dell'arrivo della barella; a prendersi cura dei due coinvolti sono stati i volontari della Croce Rossa di Lecco e della Croce Rossa di Colico.

Le rispettive responsabilità relative alla causa che ha scatenato il sinistro saranno assegnate dai carabinieri, arrivati sul posto per eseguire i rilievi del caso e dirigere il traffico, risultato notevolmente rallentato.

