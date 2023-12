Si ribalta con l'auto sulla provinciale brianzola: paura per un 30enne

Serio incidente a ridosso di mezzogiorno. Nella tarda mattinata di domenica 31 dicembre un giovane di 30 anni se l'è vista decisamente brutta mentre era in viaggio lungo la Strada Provinciale 169, al confine tra Villa d'Adda (Bergamo) e Brivio: il ragazzo si è ribaltato insieme all'automezzo che stava conducendo tra le curve della nota località che si affaccia sul corso d'acqua e subito è stato lanciato l'allarme ad Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza.

Sul posto si sono portati i volontari del distaccamento volontario di Merate con un'autopompa serbatoio, unitamente ai sanitari del Soccorso Cisanese e ai carabinieri. Il 30enne, una volta stabilizzato, è stato caricato sull'ambulanza e trasportato a Lecco per il ricovero: una volta arrivato in ospedale è stato ricoverato in codice verde.