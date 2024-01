Investita mentre attraversa la strada: donna ferita gravemente

Grave incidente nella serata di lunedì 29 gennaio. Intorno alle 19.30 una donna è stata investita da un'automobile mentre stava attraversando la strada lungo via Matteotti, a Vimercate al confine con la frazione di Oreno. La ferita è stata soccorsa in gravi condizioni e trasferita in ambulanza a sirene spiegate all'ospedale di Lecco, come riferito dai colleghi di MonzaToday.it.

L'investimento è avvenuto in via Matteotti, all'altezza del civico 27, al confine con la frazione di Oreno. In un tratto in cui, secondo quanto al momento emerso, non c'erano strisce pedonali. A investire la signora, le cui generalità ancora non sono note in quanto la donna non aveva con sè documenti e risulta avere tra i 30 e i 40 anni, è stata una Lancia Ypsilon con al volante un uomo. L'automobilista si è fermato e ha subito allertato i soccorsi. In pochi istanti in via Matteotti sono giunte un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate.

I militari dell'Arma hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento. Il conducente è stato sottoposto all'alcoltest che ha dato esito negativo.