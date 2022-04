Si ribaltano con l'auto a Balisio: soccorsi in codice rosso

Paura per tre persone nella serata di venerdì 1 aprile. Le ultime ore della giornata sono state caratterizzate da una forte ondata di maltempo, con tanto di grandine, e dal verificarsi di vari incidenti in varie parti del territorio lecchese. Particolarmente preoccupante quello avvenuto al Colle di Balisio poco dopo le ore 21, dove un'autovettura si è ribaltata e sono stati necessari i soccorsi in codice rosso.

Tanti incidenti nella serata

Intorno alle 19 a Olginate si è verificato scontro tra due auto in via Spluga che ha visto il coinvolgimento di un 40enne, soccorso dalla Croce Rossa di Lecco ma non trasportato in ospedale. Poco prima delle 20 sulla nuova Lecco-Ballabio due quattro ruote si sono scontrate poco prima della galleria Giulia ed è stato necessario l'invio sul posto della Croce Rossa di Galbiate, della Croce Rossa di Merate, dell'automedica e della Polizia stradale: tre le persone coinvolte, di 21, 56 e 59 anni, con il necessario trasferimento presso il pronto soccorso dell'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice giallo.

Altro incidente a Taceno alle 20.45: un'automobile è finita sulle barriere laterali lungo la Strada Provinciale 67: la persona che era al volante è stata soccorsa in "giallo" dai volontari della Croce Rossa di Premana e da un'autoinfermieristica; sufficiente il primo soccorso portato sul posto, non necessario il trasferimento al nosocomio. Allertati i carabinieri per i rilievi del caso.

L'ultimo incidente si è verificato intorno alle 21.20 al Colle di Balisio, all'altezza del distributore di carburante che si trova lungo la Strada Provinciale 62: soccorsi in codice rosso per l'automezzo ribaltatosi mentre era in viaggio in direzione Lecco, sul quale viaggiavano una donna di 28 anni e due masi, di 59 e 60 anni. Al lavoro i volontari del Soccorso Centro Valsassina, ma al termine dell'intervento non si è reso necessario il trasporto in ospedale per gli accertamenti.