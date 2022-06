Incidente sulla Lecco-Ballabio: scontro tra auto, lunga coda verso il capoluogo

Lunga coda per tra Ballabio e Lecco a causa di un incidente avvenuto sulla Strada Statale 36 dir, ovvero la "nuova Lecco-Ballabio". Due autovetture si sarebbero scontrate nel tratto in discesa della galleria Passo del Lupo, la prima che s'imbocca nella direzione del capoluogo. Stando a quanto appreso da fonti mediche, sarebbero due le persone rimaste coinvolte nel sinistro: si tratta due uomini, di 54 e 60 anni, raggiunti sul posto in codice giallo dai volontari della Croce Rossa Italiana Unità Territoriale Valsassina.

Allertati anche gli agenti della Polizia stradale, incaricati di eseguire i rilievi e gestire la viabilità.