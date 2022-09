Problemi lungo la Statale 36: corsia chiusa verso Lecco

Problemi per il traffico lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Il pomeriggio di domenica 11 settembre è stato animato dalla duplice mobilitazione dei mezzi di soccorso, entrati in azione in entrambi i casi in direzione di Lecco: prima, intorno alle 17, varie squadre di sono portate all'imbocco della galleria San Martino, che passa sotto la città capoluogo; il personale di Anas ha ricevuto la segnalazione della Polizia Stradale in merito alla presenza di un veicolo in avaria. Inizialmente sono stati fatti muovere anche i volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, ma l'intervento è stato successivamente abortito.

Incidente a Dervio

Poco dopo è giunta una nuova allerta, questa volta dall'Alto Lago: a Dervio, esattamente venti chilometri più a nord e nella medesima direzione di marcia, un utente ha chiesto l'intervento del soccorso stradale dall'omonima galleria, all'interno della quale è installato il sistema telefonico per le emergenze. Stando a quanto appreso, lo stesso poco prima è incappato in un incidente autonomo nel medesimo tratto; sul posto è stata inviata la Polizia stradale per i rilievi.

In entrambe le circostanze è stato necessario chiudere la corsia interessata per un tratto, così da permettere l'esecuzione degli interventi in sicurezza; inevitabile la formazione di code.