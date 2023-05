Pomeriggio di grande lavoro, quello di sabato 13 maggio. Poco dopo le 16 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per un incidente stradale avvenuto in via Torri Tarelli, nel pieno centro di Lecco: un'auto e una moto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con piazza Antonio Stoppani; un 55enne ha avuto la peggio ed è stato raggiunto dai volontari della locale Croce Rossa, supportati da un'automedica. Il personale sanitario, dopo aver somministrato al motociclista le prime cure del caso, l'ha caricato sull'ambulanza e l'ha trasferito in ospedale per procedere con il ricovero: arrivato in via dell'Eremo, l'uomo è stato accettato in codice giallo.

Incidente a Missaglia

Sinistro tra autovetture, invece, quello verificatosi verso le 16.30 a Missaglia: i mezzi si sono scontrati tra via Kennedy e Cascina Bergamina di Lomagna, rendendo necessario l'invio delle forze di soccorso in codice rosso. Sul posto si sono portati i volontari della Croce Rossa di Merate e un'automedica arrivata dal Monzese, che si sono presi cura dell'uomo di 44 anni, della donna di 48 anni e della bambina di 9 anni rimasti coinvolti; il ricovero all'ospedale di Vimercate è fortunatamente avvenuto in codice verde.

Si ribalta sulla Lecco-Ballabio

Altro incidente serio è quello avvenuto intorno alle 16.40 lungo la Lecco-Ballabio, all'interno della galleria Passo del Lupo: due automobili si sono scontrate e una si è completamente ribaltata. La centrale operativa di Areu ha chiesto l'invio in loco di una squadra dei vigili del fuoco di Lecco con un'autopompa serbatoio, mentre sono stati mobilitati i volontari della Croce San Nicolò di Lecco insieme a un'automedica; tra i coinvolti figura anche un 12enne e il ricovero all'ospedale Manzoni è avvenuto in codice giallo. Sul posto anche il personale Anas e la Polizia Stradale, che ha disposto la chiusura della corsia in direzione Lecco.