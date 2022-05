Caduta dal monopattino, infortuni e incidenti: tante chiamate ai soccorsi

Pomeriggio di grande lavoro per i soccorritori lecchesi. Tra le 13 e le 15 i volontari sono stati impegnati tra Lecco e la Brianza per dare risposta alle chiamate arrivate al numero unico per le emergenze (Nue, 112). Intorno alle 13.50 il personale di soccorso della Croce Rossa di Casatenovo si sono portati in un'azienda di via Monteregio, nel centro abitato dello stesso comune brianzolo, per soccorrere un 38enne infortunatosi sul lavoro all'interno dello stabile. Stabilizzato, l'uomo è stato trasferito in codice verde, all'ospedale di Merate con un trauma da schiacciamento al dito di una mano. Allertato l'ispettorato del lavoro di Ats della Brianza.

Altri due interventi in Brianza

Quasi contemporaneamente i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini hanno raggiunto via del Mulino, a Lomagna, per l'incidente stradale occorso a una donna di 42 anni, andata a sbattere e soccorsa in codice rosso. Stabilizzata sul posto, la donna è stata trasferita in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. Al lavoro anche i carabinieri e i Vigili del fuoco.

Nuovo intervento a Casatenovo alle 14.35. In questo caso sono stati i volontari della Croce Rossa di Merate e della Croce Bianca della medesima città brianzola a portarsi lungo la Strada Provinciale, 51, all'altezza dell'incrocio con piazza Repubblica: stando a quanto appreso da fonti mediche, la ciclista 22enne si è procurata la sospetta frattura di clavicola è stata trasferita in codice verde all'ospedale "Mandic" di Merate, mentre il pedone 47enne è stato portato presso lo stesso nosocomio in codice giallo e con un trauma facciale. Sul posto sono stati richiamati anche i militari.

Cade con il monopattino: è grave

Intervento in codice rosso, infine, a Lecco poco dopo le 15. Un uomo di 68 anni si è procurato delle gravi ferite in via Cesura, nel rione di Germanedo e a una manciata di metri dall'ospedale "Manzoni". Stando a quanto appreso, l'uomo sarebbe caduto mentre percorreva il tratto in discesa a bordo di un monopattino elettrico e senza il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, mentre lo stesso è stato trasportato al nosocomio in codice rosso con un politrauma cranio-facciale.