Statale 36, doppio incidente nella notte: scatta il codice rosso

Doppio intervento dei soccorritori nella nottata tra mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio. Qualche minuto prima dell'una di notte i volontari di Lariosoccorso, Erba, e il personale sanitario a bordo di un'automedica sono stati inviati all'altezza dello svincolo della Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", in direzione nord, che permette di raggiungere Suello; lì, poco prima, si erano scontrate le autovetture guidate da un 23enne e da una 27enne. Inviati in codice rosso, i sanitari si sono presi cura dei coinvolti prima del trasferimento in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Un'ora dopo il secondo incidente

Circa un'ora dopo, intorno alle due di notte, una squadra dei volontari della Croce Verde di Bosisio Parini è stata inviata nella medesima zona, dove poco prima si era verificato dell'autovettura guidata da una donna di 37 anni contro le barriere laterali della Statale 36. L'automobilista è stata soccorsa in codice verde e trasferita presso il nosocomio per gli accertamenti del caso.