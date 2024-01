Incidenti sulle strade lecchesi: 60enne si ribalta a Civate

La domenica sulle strade lecchesi è stata segnata da alcuni incidenti che hanno destato preoccupazione per la dinamica con la quale si sono verificati.

Intorno alle 12.20 in via 25 Aprile a Monticello Brianza si sono scontrati un'auto e una motocicletta: coinvolti un 38enne che viaggiava in sella alla sua due ruote e un 50enne. Sul posto sono giunte le ambulanze della Croce rossa di Casatenovo e di Merate: uno dei feriti - dalle prime informazioni raccolte il centauro - è stato accompagnato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, ferite più lievi per l'altro (condotto a Merate). La ricostruzione della dinamica è affidata ai Carabinieri della compagnia di Merate.

Dopo le 13.30 un incidente è avvenuto a Civate in via Borima: un'automobilista 60enne ha fatto tutto da sola, perdendo il controllo del mezzo per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine e ha concluso la sua corsa ribaltandosi. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Lecco. La donna è stata soccorsa dalla Croce rossa di Galbiate e ospedalizzata a Lecco in codice giallo.