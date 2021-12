Doppio incidente sulla Statale 36: una donna ferita, lunghe code

Duplice incidente lungo la trafficata Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" nella serata di mercoledì 22 dicembre. Poco dopo le ore 17 due autovetture si sono scontrate, con esito non preoccupante per i due guidatori, all'altezza dell'uscita per Lecco Centro: il tamponamento è avvenuto proprio all'altezza della biforcazione che si trova all'interno della galleria San Martino, in direzione nord. Sul posto si sono portati i tecnici di Anas, chiamati a gestire il secondo sinistro di giornata dopo quello avvenuto nel corso del primo pomeriggio.

Incidente sul Ponte Manzoni

Una persona è rimasta invece ferita per l'incidente avvenuto intorno alle 17.50 sul ponte Manzoni, a poche centinaia di distanza rispetto al tamponamento, questa volta nell'altra direzione di marcia (sud): anche in questo caso sono state due autovetture a scontrarsi all'altezza della rampa che permette di scendere a Pescate; sul posto, richiamati dalla chiamata al Nue (Numero unico per le emergenze, 112), si sono portati i volontari della Croce Rossa di Asso (Triangolo Lariano), che si sono presi cura di una donna di 47 anni e di un uomo di 60 anni. Il ricovero è avvenuto in codice verde.

In città il traffico ne ha pesantemente risentito, con lunghe code che, per raggiungere la rampa d'accesso al ponte Manzoni, partono addirittura da viale Valsugana.