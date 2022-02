Veicolo in panne sul ponte Manzoni: traffico e rallentamenti sulla Statale 36

Problemi per la viabilità nel pomeriggio di lunedì 28 febbraio. Stando a quanto riferito da fonti Anas, intorno alle 16.30 un veicolo è andato in panne sul ponte Manzoni, in direzione Milano, lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga", a poca distanza rispetto a dove si è verificato il distaccamento di un cartello stradale nella serata di venerdì 25. Niente di così grave, questa volta, ma l'incidente ha creato lunghe code, che partono dallo svincolo per Lecco Lago, quindi dalla rampa di accesso alla galleria San Martino, e si perdono anche lungo la nuova Lecco-Ballabio. Sul posto il personale di Anas.

Un altro lieve sinistro si sarebbe, invece, verificato all'interno della galleria Valsassina della stessa Lecco-Ballabio, questa volta lungo la carreggiata che permette d'immettersi sulla Statale 36.

Incidente in corso Bergamo

Non è finita qui: lunghi incolonnamenti si sono formati anche nei rioni di Maggianico e Chiuso a causa di un sinistro avvenuto a poca distanza dalla rotonda di corso Bergamo. Due i mezzi coinvolti: si tratta di un'automobile e una motocicletta, sulle quali viaggiavano una donna di 68 anni e un ragazzo di 29 anni. Al lavoro, in codice giallo, in Volontari del Soccorso di Calolziocorte.