Incidenti stradali nella mattinata di domenica, coinvolti due motociclisti

Sulla Statale 36 in direzione Nord, nel tratto tra Cibrone e Costa Masnaga, caduta per un 42enne. Poco dopo sinistro a Ballabio, coinvolto un 22enne. Entrambi sono finiti in ospedale

L'ultima domenica di zona gialla prima del passaggio in arancione (e all'insegna del bel tempo) è cominciata con diversi incidenti stradali, favoriti dal grande afflusso di persone che sta attraversando il Lecchese per spostarsi verso Nord. Si registrano già, di conseguenza, piccoli disagi alla viabilità che con ogni probabilità condizioneranno tutta la giornata.

Il primo sinistro si è verificato intorno alle ore 10 sulla Strada Statale 36, nel tratto Cibrone-Costa Masnaga in direzione Nord: un uomo di 42 anni è caduto dalla propria motocicletta. Subito è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze (112); dalla centrale di Areu sono state inviate - inizialmente in codice rosso - l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio e un'autoinfermieristica (rientrato l'elicottero allertato in un primo momento). Per fortuna le condizioni del 42enne sono apparse meno gravi di quanto preventivato, tanto che ne è stato disposto il trasferimento all'ospedale di Erba in codice verde con un trauma a una gamba.

Alle 10.45 un sinistro a Ballabio, sulla Provinciale 62, ha visto coinvolti una vettura e una moto: soccorsi mobilitati per un ragazzo di 22 anni, sul posto l'ambulanza della Croce rossa di Ballabio e l'automedica (anche in questo caso l'elicottero partito da Como è stato fatto rientrare). Al giovane è stato diagnosticato un trauma alla gamba destra ed è stato trasportato in codice verde al Manzoni di Lecco.