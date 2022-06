Incidenti sotto la pioggia: chiuse Briantea e svincolo della Statale 36

Duplice incidente lungo le strade lecchesi durante il primo pomeriggio di martedì 28 giugno, caratterizzato dalla pioggia battente. Poco dopo le 12.30 due mezzi pesanti si sono scontrati nella zona del ponte di Brivio, sulla Strada Provinciale 342 "Briantea", temporaneamente e parzialmente: coinvolte due persone, maschi di 27 e 35 anni, che fortunatamente non sono rimaste ferite a causa dell'impatto. Secondo quanto riferito da fonti Anas, l'intervento dei tecnici dell'azienda pubblica è stato supportato da quello dei pompieri, della Polizia locale e dei carabinieri. Allertata anche una squadra della Croce San Nicolò di Lecco a scopo precauzionale.

Ribaltati sulla Strada Statale 36

Totalmente chiuso, invece, lo svincolo di Dervio che si trova lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Qui, all'altezza del chilometro 80+650, si è verificato il ribaltamento di un'autovettura lungo la rampa d'uscita in direzione Colico. Coinvolti, in modo fortunatamente non preoccupante, due maschi di 20 anni, sul posto la Poliza stradale e i Vigili del fuoco per l'intervento di messa in sicurezza, mentre è stato fatto muovere il personale sanitario del Soccorso Bellanese.