Pomeriggio difficoltoso per la viabilità lungo la Strada Statale 36. Dopo una mattinata contrassegnata dal sinistro avvenuto all'imbocco della nuova Lecco-Ballabio, anche nel pomeriggio si è verificato un nuovo incidente sulla "racc". Poco prima della galleria di Versasio, infatti, intorno alle 16.30 è andato in scena uno scontro che vede protagonista anche un furgone; mobilitati gli agenti della Polizia Stradale di Bellano e i tecnici di Anas, mentre non sarebbe stato necessario l'intervento dei soccorsi.

Incidente in Brianza

Non solo. Intorno alle 16 due autovetture si sono scontrate al km 30 della Statale 36, nel territorio comunale di Giussano: traffico in forte rallentamento per l'obbligata chiusura di una corsia, necessaria per permettere l'entrata in azione del carro attrezzi. Anche in questo caso non si registrerebbero risvolti di natura medica.