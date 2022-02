Statale 36: due incidenti per aprire la giornata. Soccorsi al lavoro, lunghe code

Mattinata complessa lungo la frequentata Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga”. In Brianza e sull'Alto Lago si sono registrati due incidenti quasi in contemporanea, che stanno creando disagi notevoli ai viaggiatori. Poco dopo le 8.10 due autovetture si sono scontrate frontalmente all'altezza dello svincolo di Bellano in direzione sud, al km 75+300, tanto che è stato necessario chiudere la corsia sulla rampa in entrambe le direzioni, come segnalato da Anas.

La centrale operativa di Areu, mobilitata da una chiamata al Numero unico per le emergenze (Nue, 112), ha inviato sul posto una squadra dei volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario: alle loro cure sono state affidate le due persone coinvolte, una donna di 32 anni e un uomo di 50 che non verserebbero in condizioni preoccupanti.

In Brianza

Il secondo sinistro, avvenuto più o meno al medesimo orario, si è verificato all'altezza della corsia di accelerazione nella zona di Civate Isella/Suello, in direzione Lecco. Qui, stando a quanto appreso, un'autovettura e un mezzo pesante si sarebbero scontrati, provocando code fino a Bosisio Parini. In questo caso non sarebbe stato necessario il personale sanitario sul posto.