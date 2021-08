Doppio "rosso" sulle strade lecchesi: soccorsi al lavoro ad Annone Brianza e Dervio

Doppio incidente sulle strade del Lecchese nel pomeriggio di giovedì 19 agosto, con ben otto persone complessivamente coinvolte. Poco dopo le 14.30 un'automobile e una motocicletta sono venute a contatto sulla Strada Provinciale 49 tra Annone e Cesana Brianza, una manciata di metri prima del nuovo cavalcavia: ben sei le persone coinvolte in questo caso, nello specifico quattro uomini di 33, 34, 35 e 66 anni, una donna di 61 anni e anche una bambina di soli 6 anni. Sul posto, in codice rosso, si sono portati i volontari della Croce Verde di Bosisio e della Croce San Nicolò di Lecco, unitamente a un'automedica e agli agenti della Polizia Stradale. Due persone hanno avuto bisogno del ricovero in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Altro "rosso" a Dervio

Nuovo intervento del personale sanitario qualche minuto prima delle 16 lungo la Strada Provinciale 72 a Dervio, all'altezza dell'incrocio con via Enrico Fermi. Due persone (un uomo e una donna di 30 anni) sono rimaste coinvolte in una caduta dalla moto e sono state raggiunte dai volontari del Soccorso Bellanese e della Croce Rossa di Morbegno, oltre che dal personale arrivato a bordo di un'automedica; le loro condizioni non sarebbero gravi, tanto che il trasporto in ospedale è avvenuto in codice verde. Rilievi affidati, anche in questo caso, agli agenti della Polizia Stradale.