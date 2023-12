Pomeriggio difficoltoso per la viabilità brianzola. Poco dopo le 14 si è verificato un serio incidente lungo la Strada Provinciale 51 a Barzanò: nello specifico un'autovettura ha colpito un pullman, richiedendo l'intervento in codice rosso da parte della centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza; in loco si sono portati i sanitari della Croce Rossa di Casatenovo, che hanno soccorso una donna di 72 anni e l'hanno trasferita all'ospedale di Carate Brianza (Monza). Giunta presso il nosocomio, è stata ricoverata in codice verde per gli accertamenti del caso.

Incidente a Oggiono

Sempre la frequentata SP51 è stata lo scenario di un altro sinistro qualche ora più tardi: poco prima delle 17 la medesima centrale operativa è stata allertata per il tamponamento avvenuto in prossimità della stazione di rifornimento a marchio Tamoil. Tre le persone interessate dai soccorsi della Croce Rossa di Lecco e dei vigili del fuoco, con un ricovero avvenuto in codice verde. Mobilitati anche gli agenti della Polizia locale di Oggiono per la gestione di una viabilità resa così farraginosa.