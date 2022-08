Incidente tra auto e moto a Civate, 33enne trasferito in ospedale in codice rosso

Un altro grave incidente lungo le strade lecchesi. I soccorritori del 118 sono dovuti intervenite d'urgenza a Civate a seguito dello schianto che ha visto coinvolti un'auto e una moto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 4 agosto, lungo la strada che attraversa la località Borima. Ancora frammentarie le prime notizie a disposizione.

Lo scontro tra auto e moto a Civate

Ad avere la peggio nell'incidente un uomo di 33 anni, trasferito in codice rosso all'ospedale di Erba con un trauma alla spalla e alla schiena. L'intervento era inizialmente scattato in giallo, ma le condizioni del paziente sono poi apparse più serie del previsto. Sul posto l'equipaggio della Croce Verde di Bosisio, allertati anche i Carabinieri.

L'incidente tra due macchine alla rampa d'uscita del Bione

Poco più tardi (ore 18.30) un altro incidente meno grave, con i soccorsi del 118 intervenuti in codice giallo, è invece avvenuto lungo la Statale 36, alla rampa di uscita di Lecco Bione dal Ponte Manzoni. Nello scontro tra due auto sono rimaste coinvolte ben 7 persone: si tratta di 4 giovani ragazzi di 21 anni, di un altro di 23, di una donna di 58 e di un uomo di 63 anni.

Sul posto, lungo la carreggiata in direzione sud, si sono presto portate le ambulanze della Croce San Nicolò di Lecco e del Soccorso Mandellese. Allertati inoltre la Polizia Stradale di Lecco e i Vigili del Fuoco. Per alcune delle 7 persone coinvolte si sta rendendo necessario il trasporto in ospedale in codice giallo e verde. Alle 19.30 l'intervento è ancora in corso.