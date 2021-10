Triplo incidente tra Statale 36 e città: lunghe code in mezza Lecco

Tre incidenti avvenuti nel giro di pochi minuti paralizzano il traffico interno a Lecco e non solo. Andiamo con ordine: alle 17.40 due autovetture si sono scontrate frontalmente in via Galileo Galilei, nel rione di Bonacina, e due giovani sono rimasti feriti in maniera seria (qui l'articolo dedicato). Poco dopo, alle 17.53, un nuovo sinistro stradale si è verificato in corso Martiri della Liberazione: un'automobile e una motocicletta si sono scontrate all'altezza dell'ufficio postale; ferito in maniera più seria un uomo di 42 anni, raggiunto in codice rosso (massima gravità) dai volontari della Croce San Nicolò, stabilizzato, e ricoverato presso l'ospedale "Manzoni" di via dell'Eremo in codice verde. Rilievi affidati alla Polizia.

Mezza Lecco paralizzata

Infine, verso le 17.57, i centralini di Areu (Nue, 112) hanno ricevuto la richiesta per un terzo intervento di soccorso, questa volta lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga": sulla rampa del Ponte Manzoni si è infatti verificato un tamponamento che ha coinvolto tre persone e ha generato lunghe code sia sulla frequentata arteria viabilistica, in direzione sud, che in città. Inevitabili le ripercussioni sul traffico interno, paralizzato in mezza città. Al lavoro, anche in questo caso, i volontari della Croce San Nicolò; allertati Carabinieri e Polizia Stradale.

Statale 36 provvisoriamente chiusa

"A causa dell'incidente avvenuto sul terzo ponte Manzoni, all’altezza del km 49, la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è temporaneamente chiusa al traffico in direzione Milano, a Lecco" - lo hanno reso noto gli uffici di Anas con una nota stampa diramata poco dopo le 19. "L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto 3 veicoli. Il traffico è deviato in loco sulla viabilità comunale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire la riapertura al traffico della carreggiata nel più breve tempo possibile".

Alle 19.30, un'ora e mezza dopo il triplo incidente, ci sono ancora lunghe code che stanno interessando le vie limitrofe all'imbocco del Ponte Manzoni, ma non solo. Il traffico è paralizzato fino al centro città e fino alla zona dell'ospedale dove si trovano i collegamenti con la Statale 36.