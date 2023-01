Due incidenti nella notte, 4 giovani coinvolti e soccorsi in azione

Incidente stradale nella notte lungo la Lecco-Bergamo e due ventenni soccorsi. Lo schianto tra due auto è avvenuto alle 2.30 lungo corso Emanuele Filiberto all'altezza del civico 101. L'allarme è scattato in codice giallo: nel sinistro sono rimasti coinvolti un ragazzo di 25 e una ragazza di 27 anni. La Centrale del 118 ha inviato sul posto l'ambulanza della Croce Rossa di Lecco, allertati anche i carabinieri del Comando provinciale. Dopo le prime cure portate sul posto, l'intervento è proseguito con il trasporto dei giovani pazienti all'ospedale Manzoni di Lecco sempre in codice giallo.

Sempre nella notte tra sabato 28 e domenica 29 gennaio un altro incidente, questa volta con una macchina e una moto coinvolte, si è verificato lungo via Statale a Osnago. Anche qui sono rimasti feriti (per fortuna in modo non grave) due giovani, maschio e femmina, di 18 e 21 anni. L'intervento, partito in codice giallo, è proseguito in verde con il trasporto al Mandic di Merate. Allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco.