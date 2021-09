Doppio incidente a Olginate: a terra due moto, grave un ventenne

Doppio incidente in poco tempo a Olginate lungo la frequentata via Spluga. Intorno alle 18.30 un'autovettura e una motocicletta si sono scontrate all'altezza della rotonga che regola l'incrocio con via don Ambrogio Colombo: la dinamica del brutto sinistro è al vaglio dei carabinieri della Stazione di Olginate, ma sicuramente le condizioni del ventenne che era in sella alla quattro ruote destano preoccupazione.

Sul posto si sono portati i volontari della Croce Rossa di Lecco, che hanno stabilizzato il ragazzo e l'hanno trasferito in codice rosso presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco; sul posto anche un elicottero fatto decollare dalla base dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Inevitabili le ripercussioni sul sempre intenso traffico in transito nella zona.

Il secondo incidente

Il secondo sinistro stradale è invece avvenuto qualche minuto prima delle 19.15, a poca distanza del luogo del primo incidente. Anche in questo caso il contatto è avvenuto tra un'automobile e una motocicletta: decisamente meno gravi le condizioni del 37enne sbalzato a terra, curato sul posto dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte e poi non trasportato presso il nosocomio. Ancora una volta i rilievi sono stati affidati ai carabinieri, questa volta della Stazione di Oggiono.