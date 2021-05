Incidenti fra auto e moto: due uomini in ospedale, uno è grave

Doppio incidente sulle strade lecchesi nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 31 maggio, entrambi con schianti fra auto e moto. Alle 14.20 a Calolzio due mezzi si sono scontrati in Via Quarenghi, provocando la caduta del centauro 65enne. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo per i traumi riportati dai Volontari del Soccorso di Caloziocorte.

Qualche minuto più tardi collisione in Via Marconi a Oggiono. Più gravi le condizioni del 66enne caduto rovinosamente a terra. Dalla centrale operativa di Areu sono stati inviati l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio, un'automedica e l'elicottero fatto decollare da Milano. La vittima è stata trasportata al Niguarda in codice rosso con un politrauma. In entrambi gli episodi le ricostruzione della dinamica è affidata alle forze dell'ordine.