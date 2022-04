Doppio incidente sulla Statale 36: lunghe code per entrare a Lecco

Code e disagi lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Poco prima delle 9 di venerdì 1 aprile si è registrato un incidente in direzione nord, all'interno della galleria del Monte Barro: stando a quanto riferito da fonti di Areu, sarebbe rimasta ferita una donna di 78 anni, soccorsa dal personale sanitario della Croce Rossa di Lecco ma non trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Pesanti rallentamenti per chi viaggia in direzione della città capoluogo, dove già si viaggia a fatica a causa della pioggia. Sul posto Polizia Stradale e personale Anas.

L'altro incidente

Più lievi le conseguenze del sinistro registratosi in Brianza, nella zona dell'uscita per Rogeno. Anche in questo caso sul posto si è portata la Polizia Stradale, ma non sono stati segnalati feriti a causa dell'impatto.