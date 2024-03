Doppio incidente sulla Strada Statale 36. Entrambe le carreggiate sono coinvolte nel, purtroppo consueto, pomeriggio di serie difficoltà per la viabilità lungo la frequentata arteria lombarda. Intorno alle 14.30 di domenica 24 marzo quattro automobili hanno dato vita a un tamponamento a catena all'altezza dello svincolo per Verano Brianza e una donna di 48 anni è stata interessata dalle cure del personale di soccorso inviato in loco da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza insieme a un uomo di 63 anni.

Incidente auto-moto: venti chilometri di code sulla Statale 36

Non solo, perché praticamente alla stessa altezza - ma in direzione nord - si è verificato il sinistro stradale che ha visto come protagonisti una motocicletta e un'autovettura. Anche in questo caso sono stati mobilitati i soccorritori, ma in codice rosso: segnalato il coinvolgimento di un uomo di 31 anni, trasferito con il codice di massima gravità in ospedale. Al lavoro i sanitari della Croce Bianca di Besana Brianza, della Croce Bianca di Mariano Comense e un'automedica; rilievi affidati agli agenti della Polstrada.