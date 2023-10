Scontro sulla Statale 36: mezza Lecco è in tilt

Incidente lungo la Strada Statale 36. Intorno alle 18 di martedì 31 ottobre due autoveicoli si sono scontrati sul ponte Manzoni, in direzione sud: conseguenze lievi per mezzi e persone coinvolte, come sempre pesanti per la circolazione di Lecco. Mezza città è in tilt, visto che lungo il viadotto si viaggia a rilento.

Sul posto l'ambulanza, il personale di Anas e la Polstrada.