Incidente con un camion a Dorio: soccorsi in codice rosso sulla Statale 36

Incidente dalle serie conseguenze lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Intorno alle 12.40 di giovedì 6 ottobre all'interno della galleria Dorio, in direzione Lecco, si è verificato il sinistro che ha visto coinvolto anche un mezzo pesante: poche le informazioni ancora a disposizione, ma i volontari del Soccorso Bellanese e l'autoinfermieristica inviata dal medesimo paese rivierasco sono stati allertati in codice rosso da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. Nell'incidente è rimasta ferita una donna di 23 anni, ricoverata in codice giallo in ospedale. Rallentato il traffico in transito nella zona, allertati Polizia Stradale e tecnici del Cos di Bellano di Anas.

L'incidente della mattinata

Non è stato il primo sinistro della giornata. Poco prima delle 10 la centrale operativa ha ricevuto la richiesta di soccorso arrivata dopo l'incidente avvenuto all'interno della galleria "La Conca", rintracciabile in direzione nord nel tratto compreso tra la città capoluogo e Abbadia Lariana. Tre le persone coinvolte nel sinistro tra due automobili, di 25, 28 e 80 anni, fortunatamente non ferite in maniera grave. L'intervento si è concluso con un ricovero in codice verde presso l'ospedale "Manzoni".