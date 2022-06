Doppio incidente lungo la Statale 36: vari coinvolti, code verso Lecco

Mattinata nera lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Poco prima delle 10 due autovetture si sono scontrate mentre percorrevano il ponte Manzoni in direzione Lecco, causando lunghi incolonnamenti e disagi nei confronti di chi viaggiava verso la città capoluogo: stando a quanto appreso da fonti mediche, il sinistro avrebbe causato il coinvolgimento, in condizioni che non desterebbero particolare preoccupazione, di un trentunenne, di una settantenne e di un settantaduenne, soccorsi dalla Croce Verde di Bosisio Parini. La coda di autoveicoli si è allungata, in maniera minore, anche lungo la rampa d'accesso da Pescate.

Ore 10.30: caduto in moto

Poco dopo, intorno alle 10.30, si è invece verificata una caduta da moto, con il coinvolgimento di un secondo veicolo, sull'altra carreggiata e all'uscita dalla galleria del Monte Barro, in direzione Monza e Milano. Allertati in codice rosso i volontari della Croce Rossa di Lecco e un'automedica, unitamente alla Polizia stradale e ai Vigili del Fuoco: il ferito ha accusato un trauma toracico e al volto.