Giovane ciclista investito in Valsassina e trasportato in ospedale

Paura per un giovane ciclista investito nella mattinata di oggi in Valsassina. L'incidente è avvenuto alle 9 in via Noccoli, nel territorio comunale di Introbio. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro. Ad avere la peggio l'uomo di 26 anni che viaggiava in sella alla propria bicicletta.

Dopo l'impatto con un veicolo, il ciclista è caduto a terra riportando un trauma alla testa e contusioni alla schiena. L'allarme al 118 è scattato in codice giallo. Sul posto si è presto portata l'ambulanza della Croce Rossa di Balisio, allertati anche Polizia locale e Carabinieri. Dopo aver ricevuto le prime cure, il 26enne è stato quindi trasportato in codice verde all'ospedale Manzoni di Lecco. Le sue condizioni non sarebbero dunque gravi.

Altri incidenti hanno di recente visto coinvolti ciclisti lungo le strade lecchesi: solo nel pomeriggio di ieri un'altra persona che viaggiava in sella alla propria bici è stata travolta (e soccorsa in codice giallo) a Paderno D'Adda, e altri tre ciclisti sono caduti a Ballabio, Barzanò e Osnago venendo poi trasferiti in ospedale.