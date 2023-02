Incidente in via Baracca, due ragazzini di 14 anni finiscono in ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Lecco, coinvolti due giovanissimi. Erano quasi le 14 quando è scattata la chiamata alla centrale operativa di Areu per l'investimento di due ragazzi che avevano riportato ferite.

È accaduto in via Baracca, protagonisti due ragazzi di 14 anni: uno, in sella a un ciclomotore, l'altro a piedi. Dalle prime informazioni raccolte sembra siano stati entrambi urtati da un'auto di passaggio. Sul posto, allertati in codice rosso, sono subito giunti i Volontari di Calolzio e della Croce Verde di Bosisio con due ambulanze, oltre all'automedica. Intervenuti, per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, anche gli agenti del comando di polizia locale di Lecco.

Il pedone ha riportato una contusione cranica con abrasione del volto e una contusione toracica ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco; il ragazzo in moto ha riportato una contusione con abrasione al ginocchio ed è stato valutato in codice verde.