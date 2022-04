Auto esce di strada, intervento d'urgenza dei soccorsi sul lungolago

Intervento dei soccorsi in codice rosso in via della Costituzione a seguito di un incidente stradale nel quale è stato investito un pedone. Ancora frammentarie le prime informazioni raccolte. Il sinistro è avvenuto alle 17 di oggi, giovedì 28 aprile, lungo la strada che attraversa il centro città, non lontano dalla Canottieri: un uomo di 74 anni alla guida di una Mercedes ha sbandato uscendo di strada, la vettura è finita sul lungolago andando a travolgere una donna di 66 anni che stava passando da lì in quel momento.

Dopo l'allarme al 118, sul posto sono presto giunti i soccorsi di Areu con due ambulanze, una del Soccorso degli Alpini di Mandello e l'altra della Croce San Nicolò di Lecco. Allertati anche i carabinieri del Comando di Lecco e gli agenti della Polizia locale. L'uomo potrebbe essere stato colpito da un malore mentre si trovava alla guida, la donna è invece rimasta ferita a una gamba in modo non grave dopo essere stata colpita dalla macchina. I due pazienti sono stati trasportati all'ospedale di Lecco: il 74enne in codice rosso, e la 66enne in codice verde con un trauma a una caviglia.