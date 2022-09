Donna investita sulla strisce pedonali ad Acquate: ricoverata in codice rosso

Sono molto serie le condizioni della 75enne investita nella mattinata di lunedì 19 settembre in viale Montegrappa. Intorno alle 9.30 i soccorritori sono stati inviati sulla frequentata strada del rione Acquate di Lecco: la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) è scattata dopo che si è verificato l'investimento della donna, colpita dall'autovettura gudiata da un'altra donna mentre stava attraversando a qualche metro di distanza dalle strisce pedonali che si trovano appena prima della rotonda, in direzione San Giovanni.

Ricovero in codice rosso

La ferita è rimasta sempre cosciente ed è stata presa in carico dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte, che sono giunti in loco in tempi brevi unitamente a un'automedica inviata dal vicino ospedale, oltrechè alla pattuglia della Polizia locale incaricata di dirigere il traffico ed effettuare i rilievi del sinistro. Stabilizzata, la 75enne è stata trasferita in codice rosso al nosocomio "Manzoni" di via dell'Eremo: secondo quanto appreso da fonti mediche, ha rimediato un trauma cranico, all'addome e alla schiena.