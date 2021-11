Giovane investita in centro Lecco: soccorsi in codice rosso, è grave

Grave sinistro nel tardo pomeriggio di martedì 30 novembre avvenuto nel cuore di Lecco. Poco dopo le ore 19 una giovane di 26 anni è stata investita sulle strisce pedonali all'altezza dell'incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Costituzione: la ragazza, stando a quanto appreso, era a bordo della propria bicicletta quando è stata urtata da un veicolo in transito. Decisamente serie le sue condizioni, tanto che è stato necessario l'intervento dei volontari della Croce Rossa, oltre al personale sanitario giunto a bordo di un'automedica, in codice rosso.

Traumi su tutto il corpo

Come riferito da fonti mediche, la giovane investita ha accusato un politrauma (cranico commotivi, trauma bacino, frattura femore) ed è stata ricoverata presso l'ospedale "Manzoni" con il codice di massima urgenza. Inevitabili le conseguenze sulla circolazione viabilistica, già messa a dura prova per tutta la giornata.