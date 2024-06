Un'auto pirata la investe e scappa: è gravissima

Sono gravissime le condizioni di una donna di 69 anni investita a Galbiate. Il sinistro è avvenuto alle 11 in via Mozzana, all'interno della frazione di Bartesate: la donna è stata investita da un veicolo ancora non identificato - con il guidatore che si è dato alla fuga senza prestare soccorso - mentre stava camminando ed è stata ritrovata dai soccorritori sotto il guardrail con traumi multipli e in arresto cardiocircolatorio. La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i Volontari del Soccorso di Calolziocorte e un'automedica, oltre ai pompieri, che hanno stabilizzato la 69enne e l'hanno preparata per il resporto in ospedale.

La donna è stata ricoverata in codice rosso. Sull'incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Merate: a loro il compito di rintracciare l'auto pirata.