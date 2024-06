Termina in tragedia il gravissimo incidente stradale di Galbiate. Luisa Spreafico, 69enne di Malgrate investita lunedì in via Mozzana, frazione di Bartesate, è morta all'ospedale Manzoni di Lecco a causa delle ferite rimediate nell'investimento stradale che l'ha vista purtroppo protagonista. Le condizioni erano apparse sin da subito disperate: colpita da un veicolo e fatta finire sotto a un guardrail, la donna - originaria della frazione galbiatese e presidente dell'Associazione Terza Età di Malgrate - ha rimediato traumi multipli ed è andata in arresto cardiocircolatorio; all'interno del nosocomio è stata operata alla testa e ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, ma purtroppo non ce l'ha fatta.

La ricerca del guidatore è ancora aperta: i carabinieri e gli agenti della Polizia locale vagliano le immagini delle telecamere e scandagliano i database per identificare l'auto pirata, che l'ha colpita sulla strada del rientro dal mercato galbiatese. A lanciare l'allarme è stato un automobilista di passaggio.